Рой Джонс проведет бой в метавселенной против бодибилдера Роберта Уилмота

Теги Рой Джонс-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс проведет очередной выставочный поединок. Его соперником станет бодибилдер и блогер Роберт Уилмот (NDO Champ).

Бой пройдет на виртуальной площадке Galaxy Arena в метавселенной HUB 22 апреля.

Джонс провел на профессиональном ринге 77 боев (66 побед и 9 поражений): последний состоялся в 2018 году и завершился победой над Скоттом Сигмоном.

Рой Джонс – о продолжении карьеры: «Только глава ютуб-канала с миллионами подписчиков уговорит меня вернуться»

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1 комментарий

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Сергей Орлов
Казалось бы, причём здесь Белковский)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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