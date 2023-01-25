Рой Джонс проведет бой в метавселенной против бодибилдера Роберта Уилмота

Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс проведет очередной выставочный поединок. Его соперником станет бодибилдер и блогер Роберт Уилмот (NDO Champ).

Бой пройдет на виртуальной площадке Galaxy Arena в метавселенной HUB 22 апреля.

Джонс провел на профессиональном ринге 77 боев (66 побед и 9 поражений): последний состоялся в 2018 году и завершился победой над Скоттом Сигмоном.

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