Александр Емельяненко: «В плане спорта Махачев уничтожит Конора»
Российский боец Александр Емельяненко оценил вероятность поединка между Исламом Махачевым и Конором Макгрегором.
«Слышал, что UFC возвращает Конора. При нужном стечении обстоятельств Махачев – Макгрегор вполне может случиться.
Но уверен, что для Ислама этот бой будет интересен исключительно с финансовой стороны, в плане спорта Махачев уничтожит Конора», – сказал Емельяненко.
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Тут он адекватно сказал очень