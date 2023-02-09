Александр Емельяненко: «В плане спорта Махачев уничтожит Конора»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Российский боец Александр Емельяненко оценил вероятность поединка между Исламом Махачевым и Конором Макгрегором.

«Слышал, что UFC возвращает Конора. При нужном стечении обстоятельств Махачев – Макгрегор вполне может случиться.

Но уверен, что для Ислама этот бой будет интересен исключительно с финансовой стороны, в плане спорта Махачев уничтожит Конора», – сказал Емельяненко.

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6 комментариев

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Олег Санников
Ответ Кирилл Конопельченко
Саша, тебя блогеры кончили. Тебе бы лучше потухнуть и не отсвечивать позором.
ну
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Конопельченко
Ответ zdr7qy9vq9
Это не дает ему право высказывать свою точку зрения как бывшего неплохого профессионального бойца? Тут он адекватно сказал очень
Зато у тебя адекватное и авторитетное мнение с твоим ником.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kanan Jarrus
а в плане выпить алекс уничтожит чикена
шах и мат
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zdr7qy9vq9
Ответ Кирилл Конопельченко
Саша, тебя блогеры кончили. Тебе бы лучше потухнуть и не отсвечивать позором.
Это не дает ему право высказывать свою точку зрения как бывшего неплохого профессионального бойца?
Тут он адекватно сказал очень
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isa Babaev
Очевидные вещи
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Конопельченко
Саша, тебя блогеры кончили. Тебе бы лучше потухнуть и не отсвечивать позором.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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