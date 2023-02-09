Александр Емельяненко: «В плане спорта Махачев уничтожит Конора»

Российский боец оценил вероятность поединка между и .

«Слышал, что UFC возвращает Конора. При нужном стечении обстоятельств Махачев – Макгрегор вполне может случиться.

Но уверен, что для Ислама этот бой будет интересен исключительно с финансовой стороны, в плане спорта Махачев уничтожит Конора», – сказал Емельяненко.

Махачев – про бой с Конором: «Если UFC захочет, отказываться я не собираюсь»

Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»