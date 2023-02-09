Махачев – про бой с Конором: «Если UFC захочет, отказываться я не собираюсь»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о поединке с Конором Макгрегором.

«Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен. Но между нами на данный момент большая яма.

Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, кто заслужил бой с чемпионом на деле, а не на словах. Если UFC захочет этот бой, отказываться я не собираюсь», – сказал Махачев.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.

Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»

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3 комментария

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Sobachkin
Вспомнил про чек и переобулся
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Прогноз Черданцева
Если говорить справедливо, то у Конора на пике шансов с Исламом больше чем с Хабибом, попасть он может не плохо, а сейчас это будет просто изнасилование.
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sergoelkukuy
А как же люди и фанаты ?
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