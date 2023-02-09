Махачев – про бой с Конором: «Если UFC захочет, отказываться я не собираюсь»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопрос о поединке с Конором Макгрегором.
«Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен. Но между нами на данный момент большая яма.
Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, кто заслужил бой с чемпионом на деле, а не на словах. Если UFC захочет этот бой, отказываться я не собираюсь», – сказал Махачев.
12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с Алексом Волкановски.
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