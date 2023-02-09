Чемпион UFC в легком весе ответил на вопрос о поединке с .

«Я не хочу говорить, что Макгрегор мне не нужен. Но между нами на данный момент большая яма.

Люди хотят видеть настоящие бои, настоящих претендентов, кто заслужил бой с чемпионом на деле, а не на словах. Если UFC захочет этот бой, отказываться я не собираюсь», – сказал Махачев.

12 февраля на UFC 284 в австралийском Перте Махачев подерется с .

Махачев – про бой Макгрегора и Чендлера: «Конор принимает много наркотиков, алкоголя... Ему будет тяжело победить Майкла»