Махачев про голое фото Конора: «Как-то же надо быть на слуху. Видимо, надо с велика падать теперь»

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал падение с велосипеда, после которого ирландец опубликовал фото царапины на ягодице.

«Сейчас даже если ноготь сломал, нужно фото выкладывать. Если царапину получил – тоже. Как-то же надо быть на слуху. Что-то же надо говорить. Видимо, надо с велика падать теперь.

Вернуться он может, но соперничать в титульном бою – это вряд ли», – считает Махачев.

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