Махачев про голое фото Конора: «Как-то же надо быть на слуху. Видимо, надо с велика падать теперь»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Конор Макгрегор Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал падение Конора Макгрегора с велосипеда, после которого ирландец опубликовал фото царапины на ягодице.

«Сейчас даже если ноготь сломал, нужно фото выкладывать. Если царапину получил – тоже. Как-то же надо быть на слуху. Что-то же надо говорить. Видимо, надо с велика падать теперь.

Вернуться он может, но соперничать в титульном бою – это вряд ли», – считает Махачев.

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3 комментария

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VictorVallecano
Ответ MATRiX
Ну если ты футбольный подпивас со Спортса, то конечно.
А вот и первый фанат Тирамису
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-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MATRiX
Ответ VictorVallecano
Падение Конора с велика - гораздо более увлекательное действо, чем все бои Хабиба вместе взятые.
Ну если ты футбольный подпивас со Спортса, то конечно.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VictorVallecano
Комментарий скрыт
+4
-14
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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