Монсон не планирует завершать спортивную карьеру. Ему 51 год

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен продолжать карьеру на профессиональном уровне.

«Джефф не завершил карьеру и будет выступать дальше», – сказал представитель его команды.

В 2006 году Монсон дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но проиграл Тиму Сильвии. Всего у него 60 побед на профессиональном уровне.

18 января Монсону исполнится 52 года.

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