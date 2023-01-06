Монсон не планирует завершать спортивную карьеру. Ему 51 год

Теги MMA Джефф Монсон Бокс/MMA/UFC

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен продолжать карьеру на профессиональном уровне.

«Джефф не завершил карьеру и будет выступать дальше», – сказал представитель его команды.

  • В 2006 году Монсон дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но проиграл Тиму Сильвии. Всего у него 60 побед на профессиональном уровне.
  • 18 января Монсону исполнится 52 года.

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2 комментария

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Yndestad
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Фигово, когда и денег не накопил, и не умеешь ничего. Приходится на ринге в жбан получать.
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Евгений Якутов
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Welcome в поп-ММА,Джеффри)))
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