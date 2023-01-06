Монсон не планирует завершать спортивную карьеру. Ему 51 год
Боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен продолжать карьеру на профессиональном уровне.
«Джефф не завершил карьеру и будет выступать дальше», – сказал представитель его команды.
- В 2006 году Монсон дрался за титул чемпиона UFC в тяжелом весе, но проиграл Тиму Сильвии. Всего у него 60 побед на профессиональном уровне.
- 18 января Монсону исполнится 52 года.
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