Андрей Корешков: «За счет чего Волкановски может победить Махачева? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Андрей Корешков Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.

«Честно говоря, у Волкановски вижу маленькие шансы, но шансы есть у любого. За счет чего он может победить Ислама? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике.

Возможно, за счет своей нестандартности создаст ему какие-то неудобства. Но вероятность такого сценария небольшая. Мне кажется, Ислам выиграет досрочно, закатает его и сделает какой-нибудь прием. Скорее всего так и будет», – сказал Корешков.

Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.

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3 комментария

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Александр Степанов
Ответ geoo9
Волкановски может победить темпом, ему не надо быть супер борцом или ударником - если у него есть дыхалка чтоб загнать Ислама - он будет фаворитом
Дело в том, что у Ислама тоже есть дыхалка, плюс он, в отличии от Волкановски, будет в своем весе выступать, тогда как Алекс набирает вес для этого боя)
Австралийцу будет очень тяжело. Если он победит - это будет апсет года сразу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
geoo9
Волкановски может победить темпом, ему не надо быть супер борцом или ударником - если у него есть дыхалка чтоб загнать Ислама - он будет фаворитом
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sanek maloi
Лишь бы Андрюха, Ислам на Волке не исполнил как над тобой Аскерн в свое время.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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