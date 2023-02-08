Андрей Корешков: «За счет чего Волкановски может победить Махачева? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике»
Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков поделился ожиданиями от боя Ислама Махачева и Алекса Волкановски.
«Честно говоря, у Волкановски вижу маленькие шансы, но шансы есть у любого. За счет чего он может победить Ислама? В борьбе точно не выиграет. Только в ударной технике.
Возможно, за счет своей нестандартности создаст ему какие-то неудобства. Но вероятность такого сценария небольшая. Мне кажется, Ислам выиграет досрочно, закатает его и сделает какой-нибудь прием. Скорее всего так и будет», – сказал Корешков.
Бой Махачева и Волкановски 12 февраля возглавит UFC 284 в австралийском Перте.
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