Махачев нарушил закон Австралии, покормив квокку

На официальном ютюб-канале UFC появилось видео подготовки и к бою в австралийском Перте.

Как сообщает PerthNow, россиянин нарушил закон, покормив редкую карликовую кенгуру – квокк. По законам Австралии, несоблюдение правил карается штрафом в размере 300 австралийских долларов.

Кроме того, на фото из соцсетей Махачева один из членов его команды кормит квокку со скамейки.

Людям запрещено кормить квокк, так как это может вызвать у них проблемы со здоровьем. С ними также нельзя вступать в физический контакт.

12 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.

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