Махачев нарушил закон Австралии, покормив квокку

Теги происшествия UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Александр Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

На официальном ютюб-канале UFC появилось видео подготовки Алекса Волкановски и Ислама Махачева к бою в австралийском Перте.

Как сообщает PerthNow, россиянин нарушил закон, покормив редкую карликовую кенгуру – квокк. По законам Австралии, несоблюдение правил карается штрафом в размере 300 австралийских долларов.

Кроме того, на фото из соцсетей Махачева один из членов его команды кормит квокку со скамейки.

Людям запрещено кормить квокк, так как это может вызвать у них проблемы со здоровьем. С ними также нельзя вступать в физический контакт.

12 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.

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11 комментариев

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Bosniec
Пусть заплатит 15000 рублей (300 австралийских долларов)
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Нога Абелардо
Привык в дагестане фанатов кормить
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Johnny Walker
Вот же тупица
0
-6
-6
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Johnny Walker
Ответ Oleg Where
Ты сам об этих квокках узнал 10 минут назад, тупица)
Тупица, ты уроки сделал?
+1
-8
-7
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FC_Chelsea1
Следующий бой будет с кенгуру
+1
-2
-1
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Oleg Where
Ответ Johnny Walker
Вот же глупый
Ты сам об этих квокках узнал 10 минут назад, тупица)
+39
-4
+35
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ericssons
Одним словом - гангстер
0
-5
-5
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Назар Игорь
Их запрещено кормить человеческой пищей, он вроде листик предложил. Да и не видно что этот кенгурëныш листик взял.
0
-2
-2
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Johnny Walker
Вот же глупый
+2
-8
-6
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sanek maloi
Наказать Махачева за это нельзя помиловать! Запятую сами поставьте, кому как по душе)))
0
-5
-5
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dreamstep
Да это Хасбик был а не карликовая кенгуру, норм.
+9
-3
+6
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