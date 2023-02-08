Махачев нарушил закон Австралии, покормив квокку
На официальном ютюб-канале UFC появилось видео подготовки Алекса Волкановски и Ислама Махачева к бою в австралийском Перте.
Как сообщает PerthNow, россиянин нарушил закон, покормив редкую карликовую кенгуру – квокк. По законам Австралии, несоблюдение правил карается штрафом в размере 300 австралийских долларов.
Кроме того, на фото из соцсетей Махачева один из членов его команды кормит квокку со скамейки.
Людям запрещено кормить квокк, так как это может вызвать у них проблемы со здоровьем. С ними также нельзя вступать в физический контакт.
12 февраля на UFC 284 Махачев подерется с Волкановски.
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