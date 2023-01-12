Марвин Веттори: «Уиттакер может победить Перейру. Этот чувак хорош»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Марвин Веттори Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Итальянский средневес UFC Марвин Веттори назвал бойца, способного победить чемпиона дивизиона Алекса Перейру.

«Роберт Уиттакер побеждал многих парней, он победил меня в последнем поединке. Этот чувак хорош.

Роберт заслуживает титульный шанс. Думаю, он может победить Перейру, потому что он умный боец и у него есть борцовские навыки в арсенале», – сказал Веттори.

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