Василевский про поражение Федора: «Он уже износился. Смотреть было тошно, зная, как он раньше дрался»

Российский боец прокомментировал поражение от на 290.

«Ожидаемый результат, все очень логично. В последнее время Федор не мог драться долго. Он либо быстро выигрывал, либо проигрывал. Чтобы что-то изменить, Федору нужно было работать первым номером, щупать Бейдера легкими ударами. Но он встал и замер, тем самым дав шанс Райану.

Может, это из-за накопившегося многолетнего ущерба, к сожалению, подбородок с годами слабеет. Удары были не очень сильными, но он решил пойти в партер, где все и закончилось.

Он уже износился. Бейдер выглядит жизненным и крепким бойцом. У Федора же уставшие глаза и нет драйва. Смотреть даже было тошно, зная, как он раньше дрался. Поэтому то, что Федор оставил перчатки и завершил карьеру, – самое правильное решение.

Кто заменит Федора? Сейчас Немков хорошо двигается. Тем более он в его команде. Думаю, Федор послужит ему отличным примером, чтобы превзойти его успехи или пойти по пути славы», – сказал Василевский.

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут