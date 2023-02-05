Василевский про поражение Федора: «Он уже износился. Смотреть было тошно, зная, как он раньше дрался»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Вячеслав Василевский Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Вячеслав Василевский прокомментировал поражение Федора Емельяненко от Райана Бейдера на Bellator 290.

«Ожидаемый результат, все очень логично. В последнее время Федор не мог драться долго. Он либо быстро выигрывал, либо проигрывал. Чтобы что-то изменить, Федору нужно было работать первым номером, щупать Бейдера легкими ударами. Но он встал и замер, тем самым дав шанс Райану.

Может, это из-за накопившегося многолетнего ущерба, к сожалению, подбородок с годами слабеет. Удары были не очень сильными, но он решил пойти в партер, где все и закончилось.

Он уже износился. Бейдер выглядит жизненным и крепким бойцом. У Федора же уставшие глаза и нет драйва. Смотреть даже было тошно, зная, как он раньше дрался. Поэтому то, что Федор оставил перчатки и завершил карьеру, – самое правильное решение.

Кто заменит Федора? Сейчас Немков хорошо двигается. Тем более он в его команде. Думаю, Федор послужит ему отличным примером, чтобы превзойти его успехи или пойти по пути славы», – сказал Василевский.

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут

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2 комментария

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LynxDP71
Тошно это строить из себя такого супер-профи и выходить драться в лиге хардкор. Пускай там и насыпали явно сполна, но все равно очень дёшево смотрелось.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zdr7qy9vq9
У Федораса была легендарная карьера
Фанаты по всему миру будут помнить бои Пёдора с Бейдером,Митрионом,Бигфутом,Мальдонадо,Хендерсоном,Вердумом
Крайний Вентилятор 👑
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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