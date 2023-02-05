Сергей Харитонов: «У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой»
Российский боец Сергей Харитонов подвел итоги карьеры Федора Емельяненко, который в прощальном бою проиграл Райану Бейдеру на Bellator 290.
«Нет, я не удивлен, что Федор проиграл. Он же и предыдущий бой Бейдеру проиграл. Ничего удивительного. Хотелось бы, чтобы Емельяненко победил, но это спорт. Честно, я не смотрел бой, но обязательно посмотрю в записи.
У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Легендарная? Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой. Он заработал денег и был на хорошей серии в свое время.
Было ли ошибкой проводить реванш с Бейдером? Зато о Федоре все говорили. Да и не надо сильно расстраиваться! Жизнь продолжается», – сказал Харитонов.
Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут
Пёдор легенда ММА
Крайний вентилятор👑
Без попытки принизить спортивные достижения Федора, но и без превозношения его на Олимп ММА.
В ММА было множество бойцов, которые доминировали в своей весовой категории в те или иные годы. Федор был одним из них. Но когда из него пытаются лепить Мухамеда Али, только в ММА, это смешно.