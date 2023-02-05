Сергей Харитонов: «У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой»

Теги MMA Сергей Харитонов Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец Сергей Харитонов подвел итоги карьеры Федора Емельяненко, который в прощальном бою проиграл Райану Бейдеру на Bellator 290.

«Нет, я не удивлен, что Федор проиграл. Он же и предыдущий бой Бейдеру проиграл. Ничего удивительного. Хотелось бы, чтобы Емельяненко победил, но это спорт. Честно, я не смотрел бой, но обязательно посмотрю в записи.

У Федора была легендарная карьера? Начало было сильное. Легендарная? Я не знаю… Не готов ответить с такой формулировкой. Он заработал денег и был на хорошей серии в свое время.

Было ли ошибкой проводить реванш с Бейдером? Зато о Федоре все говорили. Да и не надо сильно расстраиваться! Жизнь продолжается», – сказал Харитонов.

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут

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8 комментариев

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Илья Гапин
Ответ Алексей Волошин
Очень трезвый ответ. Без попытки принизить спортивные достижения Федора, но и без превозношения его на Олимп ММА. В ММА было множество бойцов, которые доминировали в своей весовой категории в те или иные годы. Федор был одним из них. Но когда из него пытаются лепить Мухамеда Али, только в ММА, это смешно.
Что такого в Мухамеде Али , что из него что-то лепят?
0
-1
-1
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Борис _____
"Начало", "на хорошей серии"... Да пошёл ты к козе в трещину, Харитонов! Десять лет без поражений, за которые Фёдор перебил всех лучших - это "начало" или "хорошая серия"? Это карьера великого спортсмена, о которой такие середняки, как Харитонов, и помыслить не могут.
+8
-1
+7
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justburn
Ответ zdr7qy9vq9
У Федораса легендарная карьера,фанаты запомнят его брейк данс с Митрионом,лунную походку с Мальдонадо Пёдор легенда ММА Крайний вентилятор👑
Лучше очка Хабиби
+2
0
+2
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Михаил Максаков
Фёдору маленько не повезло. Когда он всех побеждал, то этот спорт был ещё никому не нужен, а когда начал проигрывать, то бои стали популярными.
+12
0
+12
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zdr7qy9vq9
Ответ Bartez1986
в чем-то Харитонов и прав. Но ведь Федор и правда доминировал. И долгие годы. Для меня он - легенда. Мы с пацанами из качалки благодаря ему стали не только железо тягать, но и валтузить друг друга. Было весело
Все болельщики Спартака в душе латентные фанаты Пёдора,Федораса
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Ответ Алексей Волошин
Очень трезвый ответ. Без попытки принизить спортивные достижения Федора, но и без превозношения его на Олимп ММА. В ММА было множество бойцов, которые доминировали в своей весовой категории в те или иные годы. Федор был одним из них. Но когда из него пытаются лепить Мухамеда Али, только в ММА, это смешно.
в чем-то Харитонов и прав. Но ведь Федор и правда доминировал. И долгие годы. Для меня он - легенда. Мы с пацанами из качалки благодаря ему стали не только железо тягать, но и валтузить друг друга. Было весело
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zdr7qy9vq9
У Федораса легендарная карьера,фанаты запомнят его брейк данс с Митрионом,лунную походку с Мальдонадо
Пёдор легенда ММА
Крайний вентилятор👑
+5
-10
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Волошин
Очень трезвый ответ.
Без попытки принизить спортивные достижения Федора, но и без превозношения его на Олимп ММА.
В ММА было множество бойцов, которые доминировали в своей весовой категории в те или иные годы. Федор был одним из них. Но когда из него пытаются лепить Мухамеда Али, только в ММА, это смешно.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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