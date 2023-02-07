Чендлер про бой Махачев – Волкановски: «Если Алекс остановит тейкдауны Ислама и будет держать высокий темп, он перебьет его по очкам и выиграет решением»

Легковес UFC Майкл Чендлер поделился ожиданиями от боя и .

«В наши дни трудно что-то предсказывать. Мы знаем, что Махачев может уничтожить Волкановски, потому что он больше, сильнее и лучше борется.

Но мы видели, как Алекс выходил из очень трудных ситуаций, менял план в середине боя, использовал бойцовские инстинкты и IQ и побеждал. Так что если Ислам выйдет и сможет навязать свою игру, перевести бой вниз, может быть, он и победит досрочно, но это будет победа доминирующим решением.

Волкановски хорош во всех аспектах. Он может переломить ситуацию во втором и в третьем раундах. Если Алекс остановит тейкдауны Ислама и будет держать высокий темп, он перебьет его по очкам и выиграет решением.

Один парень умеет навязать свою игру, а второй умеет адаптироваться и противостоять любой тактике. Все это делает бой невероятно интересным, рекомендую не пропускать UFC 284», – сказал Чендлер.

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