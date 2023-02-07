Джошуа про бой с Франклином: «Ментально и физически чувствую себя готовым»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа прокомментировал анонс поединка с американцем Джермейном Франклином.

«С нетерпением жду возможности вернуться в ринг 1 апреля. Ментально и физически чувствую себя готовым.

Хочу устроить шоу и произвести впечатление на своего нового тренера (Деррика Джеймса — прим. Sports.ru), потому что у него очень высокие стандарты. У Франклина хороший стиль и отличный настрой. Он это продемонстрировал в последних боях.

Это будет моя первая трансляция на DAZN в Великобритании и к тому же она будет на платформе по всему миру. Хочу поблагодарить DAZN за поддержку меня и всего бокса. Также я хотел бы поблагодарить команду 258 MGT и Matchroom Boxing», – сказал Джошуа.

Бой Джошуа и Франклина состоится 1 апреля на O2 Arena в Лондоне.

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