Биспинг верит в победу Нганну над Джошуа: «Энтони был бы явным фаворитом, но Фрэнсис может нокаутировать его»
Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мыслями о возможном боксерском поединке между топовым тяжеловесом Энтони Джошуа и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
«Фрэнсис Нганну может нокаутировать Энтони Джошуа, это не так уж и маловероятно, хоть Фрэнсис и был бы андердогом.
Да, он определенно бы был андердогом. Энтони Джошуа был бы явным фаворитом в этом бою», – сказал Биспинг.
Нганну владел титулом UFC в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В качестве чемпиона он провел лишь один бой, в котором победил Сирила Гана единогласным решением судей. В начале 2023 года Фрэнсис объявил об уходе из UFC.
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