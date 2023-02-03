Биспинг верит в победу Нганну над Джошуа: «Энтони был бы явным фаворитом, но Фрэнсис может нокаутировать его»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мыслями о возможном боксерском поединке между топовым тяжеловесом и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Фрэнсис Нганну может нокаутировать Энтони Джошуа, это не так уж и маловероятно, хоть Фрэнсис и был бы андердогом.

Да, он определенно бы был андердогом. Энтони Джошуа был бы явным фаворитом в этом бою», – сказал Биспинг.

Нганну владел титулом UFC в тяжелом весе с 2021 по 2023 год. В качестве чемпиона он провел лишь один бой, в котором победил Сирила Гана единогласным решением судей. В начале 2023 года Фрэнсис объявил об уходе из UFC.

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