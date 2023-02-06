Энтони Джошуа подерется с Джермейном Кларком в Лондоне

Теги Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа 1 апреля в Лондоне проведет бой против Джермейна Франклина.

«Новый рассвет», – прокомментировал анонс боя Джошуа.

Последний раз Джошуа дрался в августе-2022, когда проиграл Александру Усику.

Менеджер Уайлдера – о бое с Джошуа: «Мы предложили ему 50 млн долларов, но он отказался. Деонтей так расстроился, что заплакал»

Нганну назвал Джошуа и Фьюри идеальными оппонентами для дебюта в боксе

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1 комментарий

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Проспект конечно, но проигрывал Уайту. И не сказать чтоб супер нокаутер. В принципе норм вариант для Джошуа
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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