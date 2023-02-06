Энтони Джошуа подерется с Джермейном Кларком в Лондоне

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа 1 апреля в Лондоне проведет бой против Джермейна Франклина.

«Новый рассвет», – прокомментировал анонс боя Джошуа.

Последний раз Джошуа дрался в августе-2022, когда проиграл Александру Усику.

Менеджер Уайлдера – о бое с Джошуа: «Мы предложили ему 50 млн долларов, но он отказался. Деонтей так расстроился, что заплакал»

Нганну назвал Джошуа и Фьюри идеальными оппонентами для дебюта в боксе