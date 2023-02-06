Порье – о бое Макгрегора и Чендлера: «Если Конор вернется с теми же таймингом и скоростью, он остановит Майкла»

Топовый легковес UFC Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем бое в полусреднем весе между и .

Бойцы возглавят команды в очередном сезоне The Ultimate Fighter, после чего проведут очный поединок. Точные дата и место боя пока неизвестны.

«Любой из них может победить. Я считаю, что если Конор вернется с таймингом и скоростью, которые были у него до травмы, то он остановит Чендлера.

Чендлер – очень уязвимый боец. Когда ты стоишь перед Конором, тебе кажется, что он тебя не достанет, но он все равно попадает. Его руки длиннее, чем кажется.

И он хорошо использует эту длину вместе со скоростью и таймингом, чтобы сокращать дистанцию. Если тайминг Конора остался прежним, я думаю, что он попадет по Чендлеру», – сказал Порье.

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