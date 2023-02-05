Конор и Чендлер подерутся в сентябре в полусреднем весе

Президент UFC Дана Уайт рассказал подробности поединка и .

Ранее стало известно, что бойцы станут тренерами нового сезона реалити-шоу .

«План таков, что они будут драться в третьей четверти года. Скорее всего, в сентябре. Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе», – сказал Уайт.

Чендлер про соперничество с Конором в TUF: «Кот выпал из мешка. Соревнования начинаются буквально сейчас»