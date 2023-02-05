Конор и Чендлер подерутся в сентябре в полусреднем весе

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) The Ultimate Fighter Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал подробности поединка Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

Ранее стало известно, что бойцы станут тренерами нового сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter.

«План таков, что они будут драться в третьей четверти года. Скорее всего, в сентябре. Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе», – сказал Уайт.

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3 комментария

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здоровяк
Был уверен, что Конору дадут Фергюсона побить. А с Чендлером будет очень тяжко, если не договорняк будет
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sanek maloi
Ответ Волосатое стекло
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Так подождать надо, все будет, съемки то ещё не стартовали, Конор пока энергию экономит)))
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Волосатое стекло
Комментарий удален
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evil
Чендлер переедет Коконора
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