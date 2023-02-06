Токов – о бое с Эблином: «Я от него большего ждал, но я сломал палец и пропустил в нос»

Теги средний вес (MMA) Bellator Анатолий Токов Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов назвал причины поражения в бою с чемпионом промоушена Джонни Эблином.

Напомним, что Токов и Эблин подрались в соглавном событии Bellator 290, в котором разгромную победу по очкам забрал Джонни.

«На самом деле, я от него большего ожидал. Просто во втором раунде я неудачно ударил рукой и, получается, сильно сломал палец. Было очень больно в бою.

А в третьем раунде я пропустил в нос. И у меня сразу нос отек. Вроде несильно пропустил, а, как оказалось, сломался. Он у меня отек, и сразу дышать стало тяжело.

И еще в третьем раунде я с локтя пропустил хорошо, я так понял. И после этого собраться… Уже концентрация внимания пропала у меня.

Перестал реагировать на его проходы, вообще не видел. Ноги встали у меня. Закислился, нос дышать перестал, еще пропустил. И вот это сказалось, скорее всего», – сказал Токов.

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Токов объяснил проигрыш Эблину: «Я готовился на 11 марта. Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, что сдохну»

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3 комментария

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Demon69
Интересный подход ,меня здорово отмуд.......ли,но я ждал большего
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+1
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Люблю Марго Робби
Толян тебя просто деклассировали, хватит нелепых отмазок, готовься и доказывай в октагоне, боец ведь хороший, волевой.
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+3
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inmotion
Думал, вырубит меня в первом раунде (с)
+1
0
+1
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