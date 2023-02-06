Токов – о бое с Эблином: «Я от него большего ждал, но я сломал палец и пропустил в нос»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов назвал причины поражения в бою с чемпионом промоушена Джонни Эблином.

Напомним, что Токов и Эблин подрались в соглавном событии Bellator 290, в котором разгромную победу по очкам забрал Джонни.

«На самом деле, я от него большего ожидал. Просто во втором раунде я неудачно ударил рукой и, получается, сильно сломал палец. Было очень больно в бою.

А в третьем раунде я пропустил в нос. И у меня сразу нос отек. Вроде несильно пропустил, а, как оказалось, сломался. Он у меня отек, и сразу дышать стало тяжело.

И еще в третьем раунде я с локтя пропустил хорошо, я так понял. И после этого собраться… Уже концентрация внимания пропала у меня.

Перестал реагировать на его проходы, вообще не видел. Ноги встали у меня. Закислился, нос дышать перестал, еще пропустил. И вот это сказалось, скорее всего», – сказал Токов.

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