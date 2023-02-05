Федор заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой в ММА

Стала известна сумма гонорара российского тяжеловеса за прощальный бой в ММА.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде.

По информации MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния, Федор заработал 100 тысяч долларов.

Бейдер получил 150 тысяч, Джонни Эблин – 150, Сабах Хомаси и Крис Гонсалес – 100.

Напомним, что бой против Бейдера стал последним в карьере Емельяненко.

Емельяненко проиграл последний бой! Очень-очень быстро