Федор заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой в ММА

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Bellator 290 Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Стала известна сумма гонорара российского тяжеловеса Федора Емельяненко за прощальный бой в ММА.

На Bellator 290 Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде.

По информации MMA Fighting со ссылкой на отчет Атлетической комиссии штата Калифорния, Федор заработал 100 тысяч долларов.

Бейдер получил 150 тысяч, Джонни Эблин – 150, Сабах Хомаси и Крис Гонсалес – 100.

Напомним, что бой против Бейдера стал последним в карьере Емельяненко.

Емельяненко проиграл последний бой! Очень-очень быстро

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9 комментариев

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Enisei08
Ответ зять тестярика
с чего взяли что налог половина заработка?а тенировочный лагерь проходил в своем городе со своими ребятами
Хабиб говорил как-то, что атлетические комиссии штатов в среднем забирают половину дохода бойца за бой
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Wild Plum
Ответ Enisei08
половину сумму съедят налоги, тренировочный лагерь тоже стоит недешево.. останется негусто..
Сумма без учета процента с трансляций, а, полагаю, на последний бой Фёдора трансляций продалось порядочно
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зять тестярика
Ответ Enisei08
половину сумму съедят налоги, тренировочный лагерь тоже стоит недешево.. останется негусто..
с чего взяли что налог половина заработка?а тенировочный лагерь проходил в своем городе со своими ребятами
+3
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+3
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Тимофей Костин
Не густо
+1
-1
0
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Dima Kolcov
Самые лёгкие +150 тыс. в жизни Бейдера.
+8
-1
+7
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sfrrrR
У Йозефа Гайдна есть симфония №45, которая называется «Прощальная». И по замыслу самого композитора она должна исполняться так (она и в наши дни так исполняется): перед финальной 4-й частью начинается дополнительная медленная часть, в которой во время проигрыша оркестранты прекращают играть, встают, гасят свечи у пюпитров и, один за одним, молча покидают сцену. Последним сцену покидает и дирижер.

Но Бейдер потушил свет самому дирижеру )
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aarau
за такое жесткое окувалдирование пожалуй маловато
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Enisei08
половину сумму съедят налоги, тренировочный лагерь тоже стоит недешево.. останется негусто..
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Tpy6kaMerlina
Да ладно?
+1
-2
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