Токов объяснил проигрыш Эблину: «Я готовился на 11 марта. Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, что сдохну»

Теги средний вес (MMA) Bellator Вадим Немков Анатолий Токов Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов заявил, что болел в ходе подготовки к бою с Джонни Эблином.

Токов потерпел разгромное поражение по очкам, не сумев стать чемпионом Bellator.

«Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, сдохну. Я сюда с трубкой в носу приехал. Промывал нос, у меня же гной скапливался.

Мне прокол сделали перед отъездом, чтобы я поехать смог. Такой шанс выпал. Какое сниматься?

Если бы я отказался, когда бы я в следующий раз подрался? Никто ж не знает. Вместо меня кто-нибудь другой бы подрался.

У них это был первый турнир, который по центральному телевидению показывали. У Вадима Немкова бой слетел.

Мне вообще сказали готовиться на 11 марта. Все, я готовился на 11 марта. А потом мне – бац – и говорят: «4 февраля». Я такой: «Да ну… какое 4 февраля?», – сказал Токов.

Эблин решением судей победил Токова на Bellator 290

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4 комментария

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Экочёрт 4000
Ещё ни разу боец из команды Фёдора не проигрывал здоровым
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Serik86
Лучше признать поражение, чем бла бла не нужно произносить заболел.
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Комнатный Герой💪
Немков сказал что Федя проиграл бой потому болел перед боем короновирусом, потом свиным гриппом и вообще у него болела поясница. Теперь Токов после поражения: я болел, гной бла бла бла... У них нормой считается так отмазываться
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Иван дурак
Реально первый раунд отличный провел, второй начал сдавать, а под конец вообще сдох конкретно. Выносливости просто не было.
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