Токов объяснил проигрыш Эблину: «Я готовился на 11 марта. Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, что сдохну»

Топовый средневес Bellator Анатолий Токов заявил, что болел в ходе подготовки к бою с Джонни Эблином.

Токов потерпел разгромное поражение по очкам, не сумев стать чемпионом Bellator.

«Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, сдохну. Я сюда с трубкой в носу приехал. Промывал нос, у меня же гной скапливался.

Мне прокол сделали перед отъездом, чтобы я поехать смог. Такой шанс выпал. Какое сниматься?

Если бы я отказался, когда бы я в следующий раз подрался? Никто ж не знает. Вместо меня кто-нибудь другой бы подрался.

У них это был первый турнир, который по центральному телевидению показывали. У Вадима бой слетел.

Мне вообще сказали готовиться на 11 марта. Все, я готовился на 11 марта. А потом мне – бац – и говорят: «4 февраля». Я такой: «Да ну… какое 4 февраля?», – сказал Токов.

Эблин решением судей победил Токова на Bellator 290