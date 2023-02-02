Эблин будет болеть за Бейдера в бою против Федора: «Я не могу болеть за Россию»

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Анатолий Токов Bellator 290 Джонни Эблин Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин объяснил, почему будет поддерживать Райана Бейдера в бою с Федором Емельяненко за титул в тяжелом весе.

Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния). В соглавном событии вечера Эблин будет защищать титул в бою против Анатолия Токова.

«Я буду болеть за Бейдера. США против России. Я не могу болеть за Россию. Я большой фанат Федора, он легенда спорта, но я просто думаю, что Бейдер победит. Он может его нокаутировать. Я ставлю на США», – сказал Эблин.

Эблин – о бое с Токовым: «Это США против России. Хочу уничтожить этого парня»

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2 комментария

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Джони Уай
Че, блин?
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stif 95
А за Папуа новую Гвинею ? 🥱
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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