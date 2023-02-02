Эблин будет болеть за Бейдера в бою против Федора: «Я не могу болеть за Россию»

Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин объяснил, почему будет поддерживать в бою с за титул в тяжелом весе.

Поединок возглавит турнир Bellator 290, который пройдет 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния). В соглавном событии вечера Эблин будет защищать титул в бою против .

«Я буду болеть за Бейдера. США против России. Я не могу болеть за Россию. Я большой фанат Федора, он легенда спорта, но я просто думаю, что Бейдер победит. Он может его нокаутировать. Я ставлю на США», – сказал Эблин.

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