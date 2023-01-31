Эблин – о бое с Токовым: «Это США против России. Хочу уничтожить этого парня»
Чемпион Bellator в среднем весе Джонни Эблин поделился мыслями о грядущем поединке за титул против Анатолия Токова.
Бой состоится в главном карде турнира Bellator 290 в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).
«Он не проигрывал в Bellator, его никто не побеждал на протяжении нескольких лет. Он показывал сильные выступления.
Это большой и сильный русский парень. Федор тоже дерется в этом карде, так что это будет грандиозно. США против России.
Он лучший из тех, с кем можно было подраться за пояс, потому что все другие претенденты проигрывали. Я хочу уничтожить этого парня», – сказал Эблин.
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