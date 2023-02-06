Василевский посоветовал Токову изменить подход к тренировкам после проигрыша Эблину: «Не больше пахать, пахать даже меньше»

Российский средневес ММА Вячеслав Василевский считает, что Анатолию Токову следует изменить тренировочный процесс.

Напомним, что Токов проиграл Джонни Эблину единогласным решением судей в бою за титул в среднем весе на Bellator 290.

«Поражение – не повод отчаиваться. Для Толи это не последний бой и ему не 46 лет. Он мог выиграть при другой подготовке.

Эблин тренируется в American Top Team. У них другой подход, а Токов тренировался в Осколе и выглядел несвежим, незаряженным, тяжелым.

У него не было взгляда человека, который вышел сражаться за пояс на позитиве, отдать все. Хочется глоток свежего воздуха, глядя на Токова и .

Ничего не имею против их школы, она классная и стабильная, но надо что-то менять. Против таких ребят как Эблин нужно что-то новое, другие методики тренировок.

Не больше пахать, пахать даже меньше, чем они это делают, но делать все чуть по-другому. Нужны другие спарринг-партнеры с американской школой борьбы, которые держат спину и не дают уйти, которые могут комбинировать удары и борьбу.

Толя выглядел лучше по технике бокса. Но не готов по технике ММА. И по функционалке тоже. Токову не надо расстраиваться. Чуть встряхнуться.

Эблин по силам ему в реванше. Толя может его побить при должном моральном подходе. Если он выйдет более агрессивным, с блеском в глазах, Токов затащит Эблина.

Если бы Толя не отдавал спину, а навязывал бокс, он бы переиграл американца. Токов – техничный и чувствительный, он лучше выглядел в разменах.

И Толя умеет не давать соперникам бороться. Не хватило функционалки, чтобы сдерживать борьбу, а если бы она была, Токов победил бы Эблина уже сейчас», – сказал Василевский.

Токов объяснил проигрыш Эблину: «Я готовился на 11 марта. Две недели провалялся с температурой. Пару раз думал, что сдохну»