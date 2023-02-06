Василевский – о поражении Федора: «Он мог закончить, накидав Джонсону в Москве. Не получилось»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Вячеслав Василевский Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский поделился мнением о поражении Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе. Этот поединок стал последним в карьере Емельяненко.

«Чемпионские амбиции Федора объяснимы. Бейдер на самом деле был Емельяненко по силам, но не получилось попасть. Может, он расстроился из-за поражения Анатолия Токова. Мог сказаться и большой ажиотаж.

А так он мог покинуть спорт и после победы над Тимоти Джонсоном в Москве. Емельяненко накидал ему в начале боя. Он мог накидать и Бейдеру. Не получилось.

Ничего страшного. На одно поражение больше. Мы запомним молодого и заряженного Федора, который дрался в Pride.

Ничего страшного не случилось, не стоит драматизировать ситуацию. Емельяненко проигрывал Бейдеру и проиграл еще раз», – сказал Василевский.

Василевский про поражение Федора: «Он уже износился. Смотреть было тошно, зная, как он раньше дрался»

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