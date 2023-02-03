Махачев – Алексу Волкановски: «Брат, все говорили, что остановят меня, но в Австралии нет борьбы»
Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев считает, что Алекс Волкановски не сможет остановить его борьбу в бою на UFC 284. Турнир состоится в Перте (Австралия) 11 февраля.
«Все мои соперники говорят: «Я остановлю его борьбу, он не переведет меня на землю». Но, брат, в Австралии нет борьбы. Так что мне без разницы.
Алекс, если ты хороший борец и здорово защищаешься от тейкдаунов, то можешь выступать за Австралию на Олимпиаде», – сказал Махачев.
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