Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер заинтересован в поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе .

«Когда он подпишет контракт с Bellator, тогда и поговорим об этом. Сейчас его вызывает на бой . Полагаю, он отправится боксировать.

Как только он перейдет в Bellator, это станет возможно. Но я намерен подраться снова до того, как это произойдет.

Если это случится, будет круто. Я не думаю, что он перейдет сюда. Но если он сделает это, то будет просто потрясающе.

Он один из лучших тяжеловесов в мире. Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов», – сказал Бейдер.

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