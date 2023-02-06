Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер заинтересован в поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

«Когда он подпишет контракт с Bellator, тогда и поговорим об этом. Сейчас его вызывает на бой Тайсон Фьюри. Полагаю, он отправится боксировать.

Как только он перейдет в Bellator, это станет возможно. Но я намерен подраться снова до того, как это произойдет.

Если это случится, будет круто. Я не думаю, что он перейдет сюда. Но если он сделает это, то будет просто потрясающе.

Он один из лучших тяжеловесов в мире. Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов», – сказал Бейдер.

Райан Бейдер: «Кто второй сильнейший тяжеловес Bellator? Наверное, Валентин Молдавский»

Дана Уайт: «Никогда не считал Федора величайшим бойцом. Ему стоило завязать несколько лет назад»

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
as009595@icloud.com
А Бейдер всегда был средненьким даже как полутяж, а в тяжелом весе вообще ничего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
as009595@icloud.com
Нганну ни один из лучших, а лучший
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чигорин
Заквакал... доказывать что-то надо было в юфс, а не избив пенсионера, которому уже 10 лет как уйти надо было, да из-за денег держался до последнего ... Про Нганну брякнул только потому, что уверен был, что вероятность такого боя почти нулевая.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нету Нету
не вижу соперников для Нганну, борец Кертис Блейдс дважды проиграл, больше не вижу, бокс он может отключить любого если попадёт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Д. Х.
Первая плотная попадания от Нганну
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mister1
Нганну нокаутом! Интерес заключается на какоц секунде отправится спать Бейдер на пятнадцатой, или же дотянет до 20-30 а может даже и 40
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Белозёров
Отлупил пенсионера и воспрял )) не по Сеньке шапка тебе Нганну
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий