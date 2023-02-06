Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»
Чемпион Bellator в тяжелом весе Райан Бейдер заинтересован в поединке против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.
«Когда он подпишет контракт с Bellator, тогда и поговорим об этом. Сейчас его вызывает на бой Тайсон Фьюри. Полагаю, он отправится боксировать.
Как только он перейдет в Bellator, это станет возможно. Но я намерен подраться снова до того, как это произойдет.
Если это случится, будет круто. Я не думаю, что он перейдет сюда. Но если он сделает это, то будет просто потрясающе.
Он один из лучших тяжеловесов в мире. Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов», – сказал Бейдер.
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