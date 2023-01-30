Ярд про поражение Бетербиеву: «Продолжаю получать от русских монстров с мускулами и прессом»
Британский боксер Энтони Ярд прокомментировал поражение чемпиону WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артуру Бетербиеву.
«У меня менталитет победителя, я хотел вернуть домой три титула чемпиона мира, но это бокс, самый тяжелый вид спорта в мире. Я думал, что сделаю это, думал: «Я его достану».
Он загнал меня в угол и нанес много сильных ударов, но я подумал, что если я просто продолжу двигаться, все будет в порядке. Я успокаивал себя, извлек уроки из прошлого опыта. Но потом я ударил его, и он ударил меня в ответ!
В России против Сергея Ковалева все было по-другому. С тех пор я вырос. Многие люди получают удары за свои титулы чемпиона мира, а я продолжаю получать от этих русских монстров с мускулами и прессом.
Но это бокс, и Бог дает самые тяжелые бои своим сильнейшим воинам. Я силен сердцем и разумом, и я улучшил жизнь своей семьи.
Я смотрел видео, где он опускается и бросает правую руку, но он бросил ее и поймал меня.
Я слышал, как начался отсчет, я не торопился, я побеждал по счету, но мой тренер и моя команда любят меня и они сказали, что видят во мне то, что им не нравится.
Все, о чем я думал тогда, это «встать и снова наброситься на него, нанося удары». Но бой был остановлен, и теперь я могу только рассуждать и смеяться над этим», – сказал Ярд.
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