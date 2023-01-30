«От его ударов груши рвались». Махачев – про Бетербиева

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев UFC MMA бокс Ислам Махачев Энтони Ярд Бетербиев – Ярд Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал победу Артура Бетербиева над Энтони Ярдом.

«Посмотрел в записи поединок. Знал, что Артур будет переть до конца, и ожидал, что ущерб от ударов Бетербиева начнет сказываться в поздних раундах и противостояние будет под его контролем.

Наслышан, какая мощь в его ударах: когда он в Махачкале тренировался, ребята рассказывали, что от его ударов груши рвались», – сказал Махачев.

В выходные Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде.

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5 комментариев

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Саламбек Алаев
У Битера накопительный урон колоссальный походу
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Oleg Where
Ответ Комнатный Герой💪
Бетербиев о Махачеве: от его борьбы борцовские манекены дырявились в самых неожиданных местах...
Это ж как тебе не хватало внимания в детстве, что ты вынужден строчить глуповато-провокационные в интернете)
+3
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+3
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Комнатный Герой💪
Бетербиев о Махачеве: от его борьбы борцовские манекены дырявились в самых неожиданных местах...
+4
-3
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Andrey Ivanov
Канадец молодец.
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Bashibuzuck
Да уж, канадский боксер действительно неплох😁
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