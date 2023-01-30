«От его ударов груши рвались». Махачев – про Бетербиева

Чемпион UFC в легком весе прокомментировал победу над .

«Посмотрел в записи поединок. Знал, что Артур будет переть до конца, и ожидал, что ущерб от ударов Бетербиева начнет сказываться в поздних раундах и противостояние будет под его контролем.

Наслышан, какая мощь в его ударах: когда он в Махачкале тренировался, ребята рассказывали, что от его ударов груши рвались», – сказал Махачев.

В выходные Бетербиев нокаутировал Ярда в восьмом раунде.

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