Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года

Top Rank планирует организовать поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между и Каллумом Смитом в конце лета 2023 года в Монреале (Канада). Об этом сообщил вице-президент компании Карл Моретти.

Длительный простой связан с началом Рамадана, во время которого Бетербиев будет соблюдать пост.

Бетербиев 28 января нокаутировал в Лондоне, оформив 19 нокаут подряд в профессиональной карьере.

Каллум Смит выиграл 29 из 30 боев, единственный раз проиграв Саулю Альваресу в суперсреднем весе.

Каллум Смит: «Бетербиев уязвим. Пришло время побить его»