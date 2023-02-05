Дмитрий Свищев: «Не удивлюсь, если Федор продолжит карьеру как депутат»

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту прокомментировал уход из спорта.

«Емельяненко – всеми нами любимый спортсмен и общественный деятель. Федор является выдающимся спортсменом России. Он президент Союза смешанных боевых единоборств. Знаем его как организатора поединков.

Федор зарекомендовал себя как политический деятель. Не удивлюсь, если Емельяненко продолжит карьеру как депутат.

Федор гордится своей страной. Не побоялся выйти в футболке с надписью «Россия». Некоторые люди даже остерегаются это произносить. Он ведет за собой людей, пропагандируя здоровый образ жизни, любовь к религии и родным», – сказал Свищев.

Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры