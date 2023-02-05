Дмитрий Свищев: «Не удивлюсь, если Федор продолжит карьеру как депутат»

Теги MMA Федор Емельяненко Дмитрий Свищев тяжелый вес (MMA) Bellator Бокс/MMA/UFC

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал уход Федора Емельяненко из спорта.

«Емельяненко – всеми нами любимый спортсмен и общественный деятель. Федор является выдающимся спортсменом России. Он президент Союза смешанных боевых единоборств. Знаем его как организатора поединков.

Федор зарекомендовал себя как политический деятель. Не удивлюсь, если Емельяненко продолжит карьеру как депутат.

Федор гордится своей страной. Не побоялся выйти в футболке с надписью «Россия». Некоторые люди даже остерегаются это произносить. Он ведет за собой людей, пропагандируя здоровый образ жизни, любовь к религии и родным», – сказал Свищев.

Прощальные слова Федора – о лучших боях и наследии великой карьеры

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6 комментариев

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Олег Кузнецов
Ответ Kitai2015
интересно только у нас такой цирк?????? когда спортсмены с какого т х бегут в депутаты?????
Если Федор пойдет в единороссы,то уничтожит свою репутацию заработанную десятилетиями, как уже ранее уничтожил ее Шипулин.
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sava k
Подойдет в качестве воспитателя для непослушных депутатов, если такие найдутся, конечно.
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Demon69
Послушайте он подпортил свою репутацию последними боями,вы хотите чтобы приличные люди его возненавидели?
+1
0
+1
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zdr7qy9vq9
Будет правильно,народ поддержит Федораса и Единую Россию
Пёдор будет достойным депутатом
Последний перфоратор👑
+4
-1
+3
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Харламов Никита
Валуеву скучно, не с кем спаринговать ?? ;)
+1
0
+1
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Kitai2015
интересно только у нас такой цирк??????
когда спортсмены с какого т х бегут в депутаты?????
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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