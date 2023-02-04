Sports.ru проведет онлайн-трансляцию боя Федора Емельяненко против Райана Бейдера. Ориентировочное начало – 7:00 по мск

Теги MMA Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко проведет титульный бой в тяжелом весе против Райана Бейдера. Это станет главным событием Bellator 290.

Бои основного карда начнутся в 5:00 по московскому времени. Ориентировочное начало боя Емельяненко и Бейдера – 6:30.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию. Присоединяйтесь!

13 текстов (и тестов!) про Федора Емельяненко – идеально, чтобы подготовиться к его прощальному бою

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