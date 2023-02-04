Петр Ян: «Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе поделился ожиданиями от боя и на Bellator 290.

– Смотрели первый бой Федора и Бейдера?

– Федор тогда проиграл американцу за 35 секунд, но теперь, надеюсь, что он зарубит Бейдера и возьмет реванш. Я помню тот бой.

Да, Бейдер более молодой и свежий боец, но я не ожидал, что он так быстро завалит Федора. Думаю, что это больше случайность.

– Как считаете, Бейдер, учитывая свое борцовское прошлое, стилистически удобен для Емельяненко?

Бейдер – крутой боец, но Федор уже давно вырубает людей в стойке, а не переводит бой в партер. Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру.

Буду болеть за Емельяненко! Желаю ему только победы.

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