Петр Ян: «Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру»

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Петр Ян Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко и Райана Бейдера на Bellator 290.

– Смотрели первый бой Федора и Бейдера?

– Федор тогда проиграл американцу за 35 секунд, но теперь, надеюсь, что он зарубит Бейдера и возьмет реванш. Я помню тот бой.

Да, Бейдер более молодой и свежий боец, но я не ожидал, что он так быстро завалит Федора. Думаю, что это больше случайность.

– Как считаете, Бейдер, учитывая свое борцовское прошлое, стилистически удобен для Емельяненко?

Бейдер – крутой боец, но Федор уже давно вырубает людей в стойке, а не переводит бой в партер. Надеюсь, наша легенда отправит Бейдера спать и на красивой ноте завершит карьеру.

Буду болеть за Емельяненко! Желаю ему только победы.

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6 комментариев

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San9
Ответ Razan13
С Херсона чего убежали?
Вернемся, не расстраивайся
+1
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Razan13
Ответ Прогноз Черданцева
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С Херсона чего убежали?
0
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Прогноз Черданцева
Ответ Kanan Jarrus
в итоге аниматор будет по классике унижен
Всегда хотел спросить, вы только детей развлекаете на отдыхе или за копейку и к бабкам на ночлежку заглядываете? Сколько зарабатываете в сезон?
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Прогноз Черданцева
Ответ zdr7qy9vq9
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Kanan Jarrus
в итоге аниматор будет по классике унижен
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zdr7qy9vq9
Комментарий удален
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dedpihto59
И мы надеемся‼️
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Назар Игорь
Будет несправедливо если Фëдор закончит блестящую карьеру поражением.
+3
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