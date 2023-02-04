Бетербиев – про автомобили от Кадырова: «Было бы нескромно говорить, что он только мне одному дарит»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе рассказал про подарки от главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Рамзан Ахматович мне много-много раз машины дарил, много чего. Сколько я выигрываю, он мне всегда что-то дарит. Было бы, конечно, нескромно говорить, что он только мне одному дарит. Он все дарит прямо. Он очень любит спортсменов.

Думаю, вы сами знаете, что он дарит дорогие подарки не только чеченским спортсменам, как некоторые делают – только своим. Он поздравляет ребят из регионов, помогает и поддерживает.

Мне кажется, он в этом плане вперед ушел намного. Я некоторые машины продаю, некоторые остаются – вот так, по-разному», – сказал боксер.

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