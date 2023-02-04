Бетербиев про критику за выступление под флагом Канады: «Меня это раздражает»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе заявил, что его раздражает реакция болельщиков на то, что он в последнее время выступает под флагом Канады.

«В России у меня был только один бой. Говорят, дома родные стены помогают, но все равно сложнее показалось тогда. Может быть, часовой пояс – чуть-чуть сложно было перед родной публикой. Кажется, мне проще выступать в Америке, скорее всего.

Последние несколько лет я живу и готовлюсь в Канаде. Я всегда представлял российский флаг, но мера выходить в ринг под флагом Канады была вынужденной. Меня просто могли закрыть, лишить поясов.

Меня больше всего задевает и раздражает, что я много лет выступал за сборную России: выступал на двух Олимпиадах, выигрывал мир, Европу, два раза выигрывал Кубок мира, но это забывают и говорят, что я выхожу с канадским флагом.

Это все перечеркивают одним махом. Вот этом меня больше раздражает на самом деле», – сказал Бетербиев.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года