Бетербиев про критику за выступление под флагом Канады: «Меня это раздражает»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев бокс Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заявил, что его раздражает реакция болельщиков на то, что он в последнее время выступает под флагом Канады.

«В России у меня был только один бой. Говорят, дома родные стены помогают, но все равно сложнее показалось тогда. Может быть, часовой пояс – чуть-чуть сложно было перед родной публикой. Кажется, мне проще выступать в Америке, скорее всего.

Последние несколько лет я живу и готовлюсь в Канаде. Я всегда представлял российский флаг, но мера выходить в ринг под флагом Канады была вынужденной. Меня просто могли закрыть, лишить поясов.

Меня больше всего задевает и раздражает, что я много лет выступал за сборную России: выступал на двух Олимпиадах, выигрывал мир, Европу, два раза выигрывал Кубок мира, но это забывают и говорят, что я выхожу с канадским флагом.

Это все перечеркивают одним махом. Вот этом меня больше раздражает на самом деле», – сказал Бетербиев.

Бетербиев 10 лет живет в Канаде: получил паспорт, называет свой английский колхозным и считает домом Россию

Бой Бетербиева и Каллума Смита может состояться летом 2023 года

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2 комментария

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"Iron"
Думаю к Артуру в этом плане претензий быть не может, он всегда публично заявлял о любви к своей родине.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Прогноз Черданцева
В этом надо поддержать Артура, он абсолютно прав. Зачем обижать своих спортсменов, особенно на фоне таких событий в мире.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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