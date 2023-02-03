Али Абдель-Азиз: «Не могу поверить, что в субботу закончится эпоха Федора Емельяненко»

Известный промоутер высказался о грядущем турнире Bellator 290, в главном событии которого пройдет бой за титул в тяжелом весе между и , который после этого поединка завершит карьеру.

«Удивительно, что в эту субботу закончится эпоха одного из великих в лице Федора Емельяненко. Честно говоря, не могу дождаться момента, чтобы увидеть это в живую», – написал Абдель-Азиз.

Турнир Bellator 290 состоится в ночь на 5 февраля в Сан-Хосе (Калифорния).

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