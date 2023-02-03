Бернс хочет драться с Масвидалем пять раундов: «Тяжело настаивать, когда парень говорит «нет»
Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что пытался убедить промоушен сделать пятираундовым бой против Хорхе Масвидаля.
«Я просто хочу пять раундов. Они сделали пять раундов для боя Эдвардса и Диаза. Они сделали пять раундов для многих других поединков.
Почему в этом случае они говорят «нет»? Я настаиваю на этом, но решение еще не принято. Очень тяжело, когда один парень стоит на своем и говорит «нет».
В таком случае очень сложно прийти к консенсусу. У меня нет сомнений, что уничтожу этого парня, но в пяти раундах, это было бы гарантировано», – сказал Бернс.
Бой Бернса и Масвидаля пройдет в со-главном событии турнира UFC 287 в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).
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