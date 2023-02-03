Бернс хочет драться с Масвидалем пять раундов: «Тяжело настаивать, когда парень говорит «нет»

Теги UFC Нейт Диаз полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Гилберт Бернс UFC 287 Бокс/MMA/UFC

Топовый полусредневес UFC Гилберт Бернс заявил, что пытался убедить промоушен сделать пятираундовым бой против Хорхе Масвидаля.

«Я просто хочу пять раундов. Они сделали пять раундов для боя Эдвардса и Диаза. Они сделали пять раундов для многих других поединков.

Почему в этом случае они говорят «нет»? Я настаиваю на этом, но решение еще не принято. Очень тяжело, когда один парень стоит на своем и говорит «нет».

В таком случае очень сложно прийти к консенсусу. У меня нет сомнений, что уничтожу этого парня, но в пяти раундах, это было бы гарантировано», – сказал Бернс.

Бой Бернса и Масвидаля пройдет в со-главном событии турнира UFC 287 в ночь на 9 апреля в Бруклине (Нью-Йорк).

Дана Уайт анонсировал бой Гилберта Бернса и Хорхе Масвидаля

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1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Иванов
Нужно делать 5 раундов🔥🔥🔥
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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