Масвидаль про бой с Бернсом: «9 апреля я снесу ему будку»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от боя с , который состоится 9 апреля на UFC 287 в Бруклине.

«Я в этом спорте для того, чтобы драться с лучшими из лучших. Бернс – идеальный соперник во многих аспектах. Я смогу протестировать свой грепплинг, потому что знаю, что он попытается сблизиться и повалить меня.

Он будет говорить, что бой пройдет в стойке, но в конце концов, он полетит за тейкдауном со скоростью 100 миль в час. Он сделает все, чтобы повалить меня.

Если у него не получится сбить меня с ног, то мы будем драться в стойке. Я буду готов работать на земле с ним и с любым другим соперником. Знаю, что я смогу всех перебить коленями и локтями.

Я могу изменить жизнь любого в считанные секунды. Мне просто нужно отточить некоторые моменты и я работаю над этим.

Я снесу этого типа – ничего личного. Мне нравится Гилберт. Если мне говорят, что он дерется, я сажусь и смотрю, отбросив телефон в сторону. Думаю, что он отличный боец и будет еще долго хорошо выступать даже после нашего боя.

Но 9 апреля я снесу ему будку. Я выбью все дерьмо из этого парня», – сказал Масвидаль.

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