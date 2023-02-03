Волкановски ответил Махачеву: «Это ММА. Тебе не будет комфортно, если внизу все будет не в твою пользу»

Теги UFC легкий вес (MMA) Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, который 11 февраля подерется за титул в легком весе против Ислама Махачева, ответил сопернику. Махачев заявил, что австралийские бойцы плохи в борьбе.

«Я на самом деле был чемпионом страны. Как ты сам говорил, это ММА. Мы все знаем, что ты надеешься захватить меня и удерживать внизу.

Если там все не сложится в твою пользу, мы все понимаем, как тебе будет не комфортно», – сказал Волкановски.

Махачев – Алексу Волкановски: «Брат, все говорили, что остановят меня, но в Австралии нет борьбы»

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3 комментария

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p74msyjzwh
Ответ Михаил Шушвал
Ударка у Ислама не хуже, а физика и борьба тут и не чего говорить ! Волкановский как будто уже победил!
в каком месте ударка Ислама лучше?
Волк доминирующий чемпион,за счет чего он топов бил? За счет плохой ударки?
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Всем мир
Ответ Михаил Шушвал
Ударка у Ислама не хуже, а физика и борьба тут и не чего говорить ! Волкановский как будто уже победил!
Ударка не хуже? Камоон)) я верю в победу Ислама , за счет борьбы и физики , ударка у него хорошая, но точно хуже. Волкановски слишком умно и расчетливо действует в стойке.
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Михаил Шушвал
Ударка у Ислама не хуже, а физика и борьба тут и не чего говорить ! Волкановский как будто уже победил!
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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