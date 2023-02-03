Волкановски ответил Махачеву: «Это ММА. Тебе не будет комфортно, если внизу все будет не в твою пользу»
Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски, который 11 февраля подерется за титул в легком весе против Ислама Махачева, ответил сопернику. Махачев заявил, что австралийские бойцы плохи в борьбе.
«Я на самом деле был чемпионом страны. Как ты сам говорил, это ММА. Мы все знаем, что ты надеешься захватить меня и удерживать внизу.
Если там все не сложится в твою пользу, мы все понимаем, как тебе будет не комфортно», – сказал Волкановски.
Махачев – Алексу Волкановски: «Брат, все говорили, что остановят меня, но в Австралии нет борьбы»
Волк доминирующий чемпион,за счет чего он топов бил? За счет плохой ударки?