Волкановски ответил Махачеву: «Это ММА. Тебе не будет комфортно, если внизу все будет не в твою пользу»

Чемпион UFC в полулегком весе , который 11 февраля подерется за титул в легком весе против , ответил сопернику. Махачев заявил, что австралийские бойцы плохи в борьбе.

«Я на самом деле был чемпионом страны. Как ты сам говорил, это ММА. Мы все знаем, что ты надеешься захватить меня и удерживать внизу.

Если там все не сложится в твою пользу, мы все понимаем, как тебе будет не комфортно», – сказал Волкановски.

Махачев – Алексу Волкановски: «Брат, все говорили, что остановят меня, но в Австралии нет борьбы»