Исмаилов – о бое с Ромеро: «Не говорите, что я не могу победить, поберегите Йоэля»
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на слухи о возможном бое с топовым полутяжеловесом Bellator Йоэлем Ромеро.
«Тут в интернете гуляет информация, что я вызвал на бой Ромеро. На самом деле я ответил на вопрос: «Что если его подпишут в АСА и предложат мне бой?»
Я сказал, что это интересно, Ромеро – это большое имя в нашем спорте, но если я выиграю у него, все равно скажут: «Он стар, Ромеро уже не тот».
Я прямо сейчас смеюсь вам в лицо так, что звуковые волны потряхивают ваши щечки. Ромеро, несмотря на свой возраст, остается очень хорошим и конкурентным.
Но если такое случится, и мы зайдем в клетку, все, кто не давал мне шансов, обязательно скажут: «Ромеро уже не тот, он стар».
Иншаллах! Не говорите мне, что я чего-то не смогу, поберегите своего излюбленного Ромеро, мне ведь он тоже нравится», – написал Исмаилов.
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