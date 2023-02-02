Хабиб выложил фото чаепития с Махачевым: «А ведь осталось немного, брат»
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, которому 11 февраля предстоит титульный бой против Алекса Волкановски.
«А ведь осталось немного, брат», – написал Хабиб в соцсетях.
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