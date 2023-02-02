Хабиб выложил фото чаепития с Махачевым: «А ведь осталось немного, брат»

Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Алекс Волкановски UFC 284 Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву, которому 11 февраля предстоит титульный бой против Алекса Волкановски.

«А ведь осталось немного, брат», – написал Хабиб в соцсетях.

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2 комментария

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skorpion n
Ответ TITUL
Сколько же мудрости в этих словах
мудрость то что осталось немного ??
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TITUL
Сколько же мудрости в этих словах
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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