Хабиб выложил фото чаепития с Махачевым: «А ведь осталось немного, брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе обратился к , которому 11 февраля предстоит титульный бой против .

«А ведь осталось немного, брат», – написал Хабиб в соцсетях.

Махачев рассказал, кто будет ему секундировать на UFC 284: «Когда Хабиб в углу, это намного лучше»

Федор – об уходе Хабиба из ММА: «Спортсмены столько времени вдали от семьи проводят, что иногда хочется все бросить»