Чарльз Оливейра потратил бонус от UFC в $50 тысяч на вечеринку для детей в Рио-де-Жанейро

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра устроил детскую вечеринку в Рио-де-Жанейро.

Оливейра организовал вечеринку на $50 тысяч, которые он получил за досрочную победу в поединке с Матеушем Гамротом на UFC Rio.

Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAFightingonSBN
