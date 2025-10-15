Чарльз Оливейра потратил бонус от UFC в $50 тысяч на вечеринку для детей в Рио-де-Жанейро

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра устроил детскую вечеринку в Рио-де-Жанейро.

Оливейра организовал вечеринку на $50 тысяч, которые он получил за досрочную победу в поединке с Матеушем Гамротом на UFC Rio.

