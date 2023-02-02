Бой Усик – Фьюри может состояться 29 апреля

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри продолжают переговоры по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бой запланирован на 29 апреля.

«Со своей стороны Усик закрыл сделку с саудовцами. Теперь очередь Фьюри. Если же этого не произойдет, бой состоится на стадионе «Уэмбли», – написал Коппинджер.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO, Фьюри – по версии WBC.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий