Бой Усик – Фьюри может состояться 29 апреля

Александр Усик и продолжают переговоры по организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По информации журналиста ESPN Майка Коппинджера, бой запланирован на 29 апреля.

«Со своей стороны Усик закрыл сделку с саудовцами. Теперь очередь Фьюри. Если же этого не произойдет, бой состоится на стадионе «Уэмбли», – написал Коппинджер.

Усик владеет поясами чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO, Фьюри – по версии WBC.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?