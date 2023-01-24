Усик обратился к Фьюри: «Готов драться с тобой бесплатно»

Чемпион мира по боксу WBO, IBF и WBA Александр Усик обратился к .

«Фьюри, ты говоришь о величии в боксе. В то же время: «Дайте мне много денег». Величие в боксе определяется не деньгами, а твоей дорогой из побед.

Ты говоришь, что я тебя избегаю, но этого никогда не было. Я сам пришел за тобой и готов драться бесплатно», – написал Усик в соцсетях.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?