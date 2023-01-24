Усик обратился к Фьюри: «Готов драться с тобой бесплатно»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик - Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира по боксу WBO, IBF и WBA Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.

«Фьюри, ты говоришь о величии в боксе. В то же время: «Дайте мне много денег». Величие в боксе определяется не деньгами, а твоей дорогой из побед.

Ты говоришь, что я тебя избегаю, но этого никогда не было. Я сам пришел за тобой и готов драться бесплатно», – написал Усик в соцсетях.

Усик против Фьюри – суперафиша, которую мы никогда не дождемся. Бой вообще будет?

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26 комментариев

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Люблю Марго Робби
Ответ Mikas7
Кого это ?жену ещё по кругу пусти как в Мариуполе или в Буче вы любите приезжие ,привет с Сак
В субботу как раз буду в Саках, кидай цифры.....встретимся пообщаемся
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Люблю Марго Робби
Ответ Mikas7
Кого это ?жену ещё по кругу пусти как в Мариуполе или в Буче вы любите приезжие ,привет с Сак
Давай пересечёмся чепуха? Всё мне это подробно расскажешь.....а я тебе много чего интересного расскажу про твоих чубатых друзей!!!!!!!!!!!
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Mikas7
Ответ Макс Юрьев
Ждём тебя дома в Симферополе готовы бесплатно нахерачить тебя палками
Кого это ?жену ещё по кругу пусти как в Мариуполе или в Буче вы любите приезжие ,привет с Сак
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Glefa
Ответ Ruslan Isaev
А почему не в Киеве за 3 дня ?
Спроси у американских СМИ, которые это придумали
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Ват-сон
Ответ Fyuted
Так бесплатно или нет? "Победитель забирает всё" это не бесплатно. Юалобол или нет вот в чем вопрос.
при рассмотрении заявлений обоих боксеров в комплексе и если считать что оба правы, это бесплатно (т.к. Фьюри 146% уверен в победе над бомжарой - щитаем это правдой, а Усик готов драться бесплатно - тоже щитаем правдой)
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Fyuted
Ответ Ват-сон
ответит что победитель забирает всё. А потом послушаем Фьюри что самое интересное - при таком раскладе все должны быть довольны)
Так бесплатно или нет? "Победитель забирает всё" это не бесплатно. Юалобол или нет вот в чем вопрос.
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Marat Iakhin
Молодец. УСИК!
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Ват-сон
Ответ Рейтинг
Фьюри скажет ему: - Тогда весь гонорар мой. И точка.) А потом послушаем Усика.
ответит что победитель забирает всё.
А потом послушаем Фьюри

что самое интересное - при таком раскладе все должны быть довольны)
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Бухгалтер2021
от создателей готов идти на работу за бесплатно
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Люблю Марго Робби
Ответ Макс Юрьев
Ждём тебя дома в Симферополе готовы бесплатно нахерачить тебя палками
Поддерживаю)
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Люблю Марго Робби
Ответ Макс Юрьев
Ждём тебя дома в Симферополе готовы бесплатно нахерачить тебя палками
Привет земляк😉
+1
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Алексей Толстюк
Ответ Лютый альбинос
Бесплатно можно ещё под Соледаром подраться))
Он ждет май месяц, там уже в родном Крыму можно будет)
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GaasJT
Звездобол конечно
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-1
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Ruslan Isaev
Ответ Игорь Южный
Под Бахмутом уже)
А почему не в Киеве за 3 дня ?
+4
-7
-3
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Игорь Южный
Ответ Лютый альбинос
Бесплатно можно ещё под Соледаром подраться))
Под Бахмутом уже)
+1
-2
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Игорь Южный
Пффф🤦‍♂️
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Даулет Абдрахманбек
Комментарий удален
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topsatan
А после в Бахмут мигом, там тоже можно безплатно
+3
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topsatan
Звездабол
+2
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Zidane 55
Усик,не верю!
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hala18
Ответ СвинопаС
Комментарий удален модератором
Сто пудово, раскрутка усика это полный пипец..... Пузо....ням ням ням... И вся эта чушь реально напрягает, да и вообще Усик оказался очень двуличным, типа такой на легке мужичек был, на позитиве, но натуру свою рано или поздно показать пришлось
+18
-1
+17
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СвинопаС
Комментарий удален
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Лютый альбинос
Бесплатно можно ещё под Соледаром подраться))
+29
-5
+24
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Ринат Башмаков
Усик в очередной раз лицемерит,летом говорил что готов драться с Фьюри в любое время,в любом месте и на голых кулаках😂😂😂😂😂😂😂в итоге в декабре не захотел выходить с Фьюри
+4
-7
-3
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Макс Юрьев
Ждём тебя дома в Симферополе готовы бесплатно нахерачить тебя палками
+26
-11
+15
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