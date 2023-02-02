Бивол назвал причину поражений Александра Емельяненко: «Координация уже немного нарушена»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол считает, что ветеран тяжелого веса ММА Александр Емельяненко утратил базовые качества, которые не позволяют ему побеждать в боях.

«Я вижу, что у Александра Емельяненко просто проблемы со здоровьем. Не то, что он не готов…

Координация уже немного нарушена. Во-первых, чтобы выходить на какое-то спортивное мероприятие, у вас должен быть фундамент.

Фундамент – это просто ваше здоровье, как минимум. Чтобы ты мог резко и быстро выполнять действия. Следующий фундамент – выносливость, сила.

У Александра вообще нет основного фундамента даже. Если мы здание строим, нам надо выкопать яму, засыпать туда песок, чтобы потом заливать бетонный фундамент.

У него даже этой подушки с песком будто не было. Если взять прошлое, то этот человек был лучшим.

Я думаю, если у него есть близкие люди, они должны это видеть. Я бы хотел, чтобы мои близкие люди говорили мне, что надо закругляться», – сказал Бивол.

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