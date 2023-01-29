Бивол о Месси: «Мотивирует, что на Земле есть такой человек, как он. Восхищаюсь им»

Боксер Дмитрий Бивол высоко отозвался о .

– Вы выражали восхищение, говоря о Месси и о его игре на прошедшем чемпионате мира по футболу. Можете рассказать, есть ли у вас любимая команда в чемпионате России по футболу, возможно, какой-то любимый запоминающийся российский футболист?

– Не могу сказать, что я прямо восхищался игрой Месси, потому что я не особо много смотрел матчей, но я вообще восхищаюсь этой персоной. Как спортсмен, я очень искренне рад, что есть такие люди, живые легенды, которые добились всего. Этот факт, что есть такой человек на Земле, он мотивирует, и меня в том числе, хоть я и не футболист.

По поводу российского футбола, то его я тем более не смотрю, потому что нет столько времени смотреть спортивные события, нужно полтора часа выделить. В футбол я люблю поиграть, он у нас часто используется в качестве разминки или игровой тренировки, а вот смотрю редко. Если только чемпионаты мира и Европы, какие-то отдельные матчи.

– Вы говорили о Месси как о великой персоне. А есть ли еще подобные ему люди в других вида спорта, которые вас впечатляют?

– Конечно, Майкл Джордан, к примеру. Восхищает не только как спортсмен, но и как после завершения карьеры себя проявляет как бизнесмен, – сказал чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе.