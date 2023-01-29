Бивол о Месси: «Мотивирует, что на Земле есть такой человек, как он. Восхищаюсь им»

Теги ПСЖ WBA полутяжелый вес Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Дмитрий Бивол Футбол

Боксер Дмитрий Бивол высоко отозвался о Лионеле Месси.

– Вы выражали восхищение, говоря о Месси и о его игре на прошедшем чемпионате мира по футболу. Можете рассказать, есть ли у вас любимая команда в чемпионате России по футболу, возможно, какой-то любимый запоминающийся российский футболист?

– Не могу сказать, что я прямо восхищался игрой Месси, потому что я не особо много смотрел матчей, но я вообще восхищаюсь этой персоной. Как спортсмен, я очень искренне рад, что есть такие люди, живые легенды, которые добились всего. Этот факт, что есть такой человек на Земле, он мотивирует, и меня в том числе, хоть я и не футболист.

По поводу российского футбола, то его я тем более не смотрю, потому что нет столько времени смотреть спортивные события, нужно полтора часа выделить. В футбол я люблю поиграть, он у нас часто используется в качестве разминки или игровой тренировки, а вот смотрю редко. Если только чемпионаты мира и Европы, какие-то отдельные матчи.

– Вы говорили о Месси как о великой персоне. А есть ли еще подобные ему люди в других вида спорта, которые вас впечатляют?

– Конечно, Майкл Джордан, к примеру. Восхищает не только как спортсмен, но и как после завершения карьеры себя проявляет как бизнесмен, – сказал чемпион мира по боксу по версии WBA в полутяжелом весе.

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8 комментариев

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Sevuska
Интересно это было именно от Бивола услышать , который победил Карело , который в свою очередь наезжал на Лео после инцидента с мексиканским флагом в раздевалке 🧐
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Xm.md
Ответ Tpy6kaMerlina
Крайне высокая оценка. Думаю, Лео было бы приятно её услышать. Но он не услышит, скорее всего. Вообще, Бивол радует здравым подходом. Большинство комментаторов не играют в футбол. Те, кто играет, особо не комментируют, или комментируют скромно.
Еще бы он услышал какого-то ноунейма
0
-1
-1
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Утка из Центрального Парка
"По поводу российского футбола, то его я тем более не смотрю"

Справедливо и честно)
+2
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+2
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Frakiec 77
Ответ luurluur96@gmail.com
Достали 🤦
Терпи теперь, не чего за фрукта было топить )))
+4
0
+4
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luurluur96@gmail.com
Достали 🤦
+1
-5
-4
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Tpy6kaMerlina
Крайне высокая оценка. Думаю, Лео было бы приятно её услышать. Но он не услышит, скорее всего. Вообще, Бивол радует здравым подходом. Большинство комментаторов не играют в футбол. Те, кто играет, особо не комментируют, или комментируют скромно.
+6
-1
+5
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ДЖИН
Конечно он так скажет, ведь Канело обос--лся на весь мир из той самой футболки.)))
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-2
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fellx
Bobo? Que mira Bobo? Anda pa’alla!
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-4
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