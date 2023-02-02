Батыргазиев и Бивол признаны лучшими боксерами 2021 и 2022 годов по версии Федерации бокса России
Федерация бокса России в рамках третьего Всероссийского боксерского форума в Серпухове (Московская область) раздала награды лучшим боксерам 2021 и 2022 годов.
Приз за 2021 год получил олимпийский чемпион Токио Альберт Батыргазиев, который позднее успешно дебютировал на профессиональном ринге в легком весе.
В 2022 году лучшим был признан Дмитрий Бивол, защитивший титул WBA в полутяжелом весе в боях против Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.
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Бивол у которого 1 пояс (лучший). я лично не понимаю как вручается эти награды.