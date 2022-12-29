Немков заявил, что снялся с боя против Ромеро из-за травмы: «Нога иногда тревожит»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков объяснил отмену боя с Йоэлем Ромеро. Россиянин признался, что получил травму ноги, из-за которой он не успевает подготовиться к защите титула.

«Приехал домой, пока акклиматизацию прошел. У Виктора [Немкова] бой стоял на 10 декабря. Я начал помогать ему готовиться и сам тренироваться.

Самочувствие было не очень, и на фоне того, видать, что не восстановился после боя, поднадорвал мышцу паховую.

Пришлось бросить тренировки, отдыхать. Делал подкачку, такие моменты. Сейчас я более-менее восстановился, нога только иногда тревожит.

Надо начинать готовиться, мне оставался месяц, а я только пришел в форму. И мы попросили организацию перенести бой, чтобы подраться чуть позже.

Не хотелось бы допускать те же ошибки, что и в бою с , который был признан несостоявшимся, когда я вышел неподготовленным», – сказал Немков.

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Вадим Немков отказался от боя с Йоэлем Ромеро на Bellator 290 (ESPN)