Гаджиев – об уходе из Fight Nights: «Лига может существовать без меня, но выглядеть будет по-другому»

Теги UFC M-1 Global Bellator AMC Fight Nights Камил Гаджиев ACA Майрбек Хасиев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, не исключает ухода из промоушена в случае продажи лиги коллегам из ACA.

«Может ли Fight Nights существовать без Гаджиева? Может. Как лига будет выглядеть? По-другому. Так можно сказать про любую лигу.

ACA без Хасиева будет другой, так же было c M-1. Про UFC – безусловно, Bellator – в меньшей степени.

Американские лиги меньше зависимы от персоналий. У них все более экономически обосновано и менеджмент – заменяемые лица.

У нас – нет. У нас персоны формируют облик лиги. Основным драйвером интереса к ACA для меня был Майрбек.

Как человек, он делал больше хайпа, чем бойцы лиги. Где-то это связано с моей персоной. Поэтому многие не представляют Fight Nights без меня.

Если через пять лет зритель скажет, что без Камила стало лучше, я не буду этому рад, но признать буду обязан», – сказал Гаджиев.

Гаджиев – о продаже Fight Nights: «Думаю, что новости на эту тему появятся нескоро»

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1 комментарий

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Aram Ambarsumyan
Интересно как?!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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