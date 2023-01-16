Гаджиев – об уходе из Fight Nights: «Лига может существовать без меня, но выглядеть будет по-другому»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, не исключает ухода из промоушена в случае продажи лиги коллегам из ACA.

«Может ли Fight Nights существовать без ? Может. Как лига будет выглядеть? По-другому. Так можно сказать про любую лигу.

ACA без Хасиева будет другой, так же было c M-1. Про UFC – безусловно, – в меньшей степени.

Американские лиги меньше зависимы от персоналий. У них все более экономически обосновано и менеджмент – заменяемые лица.

У нас – нет. У нас персоны формируют облик лиги. Основным драйвером интереса к для меня был Майрбек.

Как человек, он делал больше хайпа, чем бойцы лиги. Где-то это связано с моей персоной. Поэтому многие не представляют Fight Nights без меня.

Если через пять лет зритель скажет, что без Камила стало лучше, я не буду этому рад, но признать буду обязан», – сказал Гаджиев.

Гаджиев – о продаже Fight Nights: «Думаю, что новости на эту тему появятся нескоро»