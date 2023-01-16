Гаджиев – об уходе из Fight Nights: «Лига может существовать без меня, но выглядеть будет по-другому»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, не исключает ухода из промоушена в случае продажи лиги коллегам из ACA.
«Может ли Fight Nights существовать без Гаджиева? Может. Как лига будет выглядеть? По-другому. Так можно сказать про любую лигу.
ACA без Хасиева будет другой, так же было c M-1. Про UFC – безусловно, Bellator – в меньшей степени.
Американские лиги меньше зависимы от персоналий. У них все более экономически обосновано и менеджмент – заменяемые лица.
У нас – нет. У нас персоны формируют облик лиги. Основным драйвером интереса к ACA для меня был Майрбек.
Как человек, он делал больше хайпа, чем бойцы лиги. Где-то это связано с моей персоной. Поэтому многие не представляют Fight Nights без меня.
Если через пять лет зритель скажет, что без Камила стало лучше, я не буду этому рад, но признать буду обязан», – сказал Гаджиев.
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