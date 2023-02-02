Федор – о статусе легенды: «Стараюсь не принимать это в уши»

Теги Федор Емельяненко Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Ветеран тяжелого веса ММА Федор Емельяненко признался, как относится к причислению его к легендам спорта.

Напомним, что 46-летний Емельяненко проводит 24-й год в профессиональных единоборствах. В ночь на 5 февраля он подерется с Райаном Бейдером за титул Bellator в тяжелом весе. Это последний бой в карьере Федора.

«Стараюсь не слушать, не принимать в уши, что я легенда. Но свой опыт я стараюсь перенимать», – сказал Емельяненко-старший.

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