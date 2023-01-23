Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Усик - Фьюри Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Фрэнсисом Нганну. Никто не знает, состоится ли он в Лас-Вегасе или на «Уэмбли». Мы скоро все выясним.

Если эти товарищи не подпишут контракт на бой века, то тогда мы перейдем в более злачные места. Кажется, что все идет хорошо, но на бумаге нет чернил. У нас нет даты и места проведения боя.

Эти вещи требуют времени, и я не принимаю в этом участия. Фрэнк Уоррен и мой юрист все уладят. Я с нетерпением жду боя века против Усика», – сказал Фьюри.

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8 комментариев

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Ма Из
Я бы глянул Нганну - Уайлдер. Две пушки страшные)
+2
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+2
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Mikel Dominator Arteta
Раз уж сам Фьюри в этом поединке заинтересован, не удивляет, что Нганну покинул UFC. Да, он проиграет в одни ворота, если бой состоится, но денег заработает прилично.
+1
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S.Laposter
Ответ dreamstep
Ну какой с Нганну бой века? Одно дело Нганну в ММА своей размахайкой вырубал людей, другой дело Фьюри который переиграет его без особого напряжения.
Где там написано что бой века с Нгану?
+1
0
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Оскар Муравьев
Да подпишите уже контракт с усиком сколько уже тянуть можно.. Снова сорвется бой
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садвакасов ержан
Ответ dreamstep
Ну какой с Нганну бой века? Одно дело Нганну в ММА своей размахайкой вырубал людей, другой дело Фьюри который переиграет его без особого напряжения.
Читайте внимательно
+5
0
+5
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Джесси Пинкман
Ответ dreamstep
Ну какой с Нганну бой века? Одно дело Нганну в ММА своей размахайкой вырубал людей, другой дело Фьюри который переиграет его без особого напряжения.
Ну он и говорит - бой века с усиком) а если нет, то раскидает нганну
+7
0
+7
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dreamstep
Ну какой с Нганну бой века? Одно дело Нганну в ММА своей размахайкой вырубал людей, другой дело Фьюри который переиграет его без особого напряжения.
+5
-4
+1
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andrei bomber
Бой века ? Раскрутка началась
+1
0
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