Тайсон Фьюри: «Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с Нганну»

Чемпион WBC в тяжелом весе высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Если мы не подпишем контракт с Усиком на бой века, то устроим поединок с . Никто не знает, состоится ли он в Лас-Вегасе или на «Уэмбли». Мы скоро все выясним.

Если эти товарищи не подпишут контракт на бой века, то тогда мы перейдем в более злачные места. Кажется, что все идет хорошо, но на бумаге нет чернил. У нас нет даты и места проведения боя.

Эти вещи требуют времени, и я не принимаю в этом участия. Фрэнк Уоррен и мой юрист все уладят. Я с нетерпением жду боя века против Усика», – сказал Фьюри.

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