Ковалев раскритиковал свою форму в бою с Пулевым: «Устал от самого себя, потому что на мне была лишняя пятерка»

Бывший чемпион мира по боксу Сергей Ковалев заявил, что подошел не в лучшей форме к поединку против .

Напомним, что в первом тяжелом весе состоялся 14 мая и завершился победой россиянина единогласным решением судей.

«Наверное, я больше устал не от его веса, а от самого себя, потому что на мне была лишняя пятерка. Ножки подустали, я был не такой мобильный, резкий, каким мог на самом деле быть.

Этот бой показал мне мои минусы и плюсы, над чем работать к следующему поединку, что убрать, что добавить. Это для меня был тестовый, первый бой в этом весе. И главное – после такой большой паузы. Этот поединок показал, что добавить и что убавить», – сказал Ковалев.

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